Росіяни атакували Ізюм авіабомбами, є жертва та поранені (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні зранку ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. Є ушкодження,. Станом на 09:33 відпом про загиблу людину.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Попередньо, є влучання у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти.

"Уточнюємо дані щодо постраждалих та наслідків атаки. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.