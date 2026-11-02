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Росіяни атакували Ізюм авіабомбами, є жертва та поранені (оновлено)

Попередньо, пошкоджений будинок і горить пошта.

Росіяни атакували Ізюм авіабомбами, є жертва та поранені (оновлено)
Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні зранку ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. Є ушкодження,. Станом на 09:33 відпом про загиблу людину. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Попередньо, є влучання у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти.

"Уточнюємо дані щодо постраждалих та наслідків атаки. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні. 

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