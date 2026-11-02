Росіяни атакували Ізюм авіабомбами, є жертва та поранені (оновлено)

Сьогодні зранку ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. Є ушкодження,. Станом на 09:33 відпом про загиблу людину.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога.
Попередньо, є влучання у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти.
"Уточнюємо дані щодо постраждалих та наслідків атаки. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину із РСЗВ, КАБами та дронами різних типів. Постраждали 19 людей, зокрема трирічна дівчинка.