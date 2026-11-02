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В Одесі ексморяка затримали за підозрою у коригуванні російських ударів по місту

Фігурант наводив реактивні дрони країни-агресора на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір обласного центру.

В Одесі ексморяка затримали за підозрою у коригуванні російських ударів по місту

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі колишнього моряка за підозрою у коригуванні на замовлення ФСБ ударів по місту.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як з’ясувало розслідування, фігурант наводив реактивні дрони країни-агресора на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір обласного центру.

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Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання. Також було убезпечено пункти базування Сил оборони в районі шпигунської активності РФ.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала колишнього моряка після його списання з судна. Для залучення чоловіка до співпраці ФСБ використала його знайомого – колишнього міліціонера з Одеси, який виїхав до Росії.

Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав обласний центр та його околиці на велосипеді і здійснював приховану фото- та відеофіксацію розташування потенційних “цілей”. 

Також задокументовано, як фігурант неодноразово висловлював серед оточуючих свою прихильність до кремлівського режиму.

Під час обшуків у затриманого вилучено відеокамеру та смартфон, які він використовував для збору розвідінформації та законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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