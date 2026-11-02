Військові CODE 9.2 евакуювали повітрям третього пораненого за допомогою дрона StarGate від SkyFall

Під час операції дрон подолав понад 15 км в один бік і евакуював пораненого бійця

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall повідомила про третю повітряну евакуацію пораненого військового за допомогою безпілотного CASEVAC StarGate.

Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. За декілька днів вони спланували та здійснили евакуацію, врятувавши військовослужбовця із суміжного підрозділу, який 57 днів залишався на позиції з пораненням.

Врятований – 54-річний Андрій із позивним «Донбас». Він перебував на бойовій позиції з кінця травня. Другого вересня під час виконання бойового завдання Андрій підірвався на міні. Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських FPV-дронів наземна евакуація пораненого була неможливою, розповіли у компанії.

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Під час операції безпілотний CASEVAC StarGate подолав понад 15 км в один бік і забрав військового з позиції, розташованої лише за два кілометри від державного кордону з Росією. Після успішної евакуації Андрія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

Загалом за півтора тижня за допомогою безпілотника StarGate вдалося врятувати трьох важкопоранених військовослужбовців. Зокрема, про евакуацію двох бійців раніше розповідали у соцмережах 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2.

StarGate – перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації поранених з поля бою (CASEVAC), розроблена технологічно-оборонною компанією SkyFall. Її створили на запит військових для ситуацій, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого.

За словами розробників, дрон здатний перевозити до 150 кг корисного навантаження та розвивати швидкість до 105 км/год. Евакуаційний модуль створений на основі сертифікованих медичних нош. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв’язку дозволяють продовжувати місію навіть в умовах придушення GPS і втрати зв’язку.