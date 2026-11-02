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Ворог атакував Чугуїв та Приморське на Харківщині, є постраждалі

Пошкоджені будинки, авто, магазини. 

Ворог атакував Чугуїв та Приморське на Харківщині, є постраждалі
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 2 листопада, російська армія атакувала с. Приморське у Печенізькій громаді Харківщини та Чугуїв. Постраждали люди. Є ушкодження. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Приморському, попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також там пошкоджено 9 приватних будинків. 

Також ворог дроном вдарив по Чугуєву. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Медики надають необхідну допомогу.

У місті пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі, автомобіль. Триває ліквідація наслідків атаки.

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