Ворог атакував Чугуїв та Приморське на Харківщині, є постраждалі

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Сьогодні, 2 листопада, російська армія атакувала с. Приморське у Печенізькій громаді Харківщини та Чугуїв. Постраждали люди. Є ушкодження.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Приморському, попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також там пошкоджено 9 приватних будинків.

Також ворог дроном вдарив по Чугуєву. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Медики надають необхідну допомогу.

У місті пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі, автомобіль. Триває ліквідація наслідків атаки.