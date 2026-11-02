Ворог атакував Чугуїв та Приморське на Харківщині, є постраждалі

Сьогодні, 2 листопада, російська армія атакувала с. Приморське у Печенізькій громаді Харківщини та Чугуїв. Постраждали люди. Є ушкодження.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Приморському, попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також там пошкоджено 9 приватних будинків.
Також ворог дроном вдарив по Чугуєву. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Медики надають необхідну допомогу.
У місті пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі, автомобіль. Триває ліквідація наслідків атаки.
- Вранці росіяни атакували Ізюм. Там відомо про жертву та постраждалих.