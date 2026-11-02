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У Києві поїзди на “зеленій” лінії метро знову призупиняли рух (оновлено)

Зафіксовано значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. 

У Києві поїзди на “зеленій” лінії метро знову призупиняли рух (оновлено)
Метро Києва
Фото: Метро Києва

У Києві поїзди на “зеленій” лінії метрополітену тимчасово призупиняли рух через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. 

Про це повідомили у КМДА.

Про відновлення роботи повідомили через десять хвилин після сповіщення про перебої.

«Метрополітен працює у звичайному режимі», – розповіли в КМДА. 

Раніше повідомлялося, що у Києві частково зупинявся рух метро через коливання напруги та призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.

Станом на 10:13 рух метро був відновлений в звичайному режимі. Спершу налагодили «червону» гілку, потім – «зелену».

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