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У Києві частково призупиняли рух метро через коливання напруги (оновлено)

Також був призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.

У Києві частково призупиняли рух метро через коливання напруги (оновлено)
Оновленою ділянкою столичного метро “Либідська” - “Деміївська” пройшов перший пробний поїзд
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 2 листопада, у Києві частково зупинявся рух метро через коливання напруги та призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному. 

Про це розповіли в КМДА.

З оновленою інформацією станом на 10:13, рух метро відновлено в звичайному режимі. Спершу налагодили «червону» гілку, потім – «зелену».

Спершу на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів був тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. На "червоній" лінії поїзди курсували між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

"Синя" лінія працювала у звичайному режимі.

Також був призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному. 

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