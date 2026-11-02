У Києві частково призупиняли рух метро через коливання напруги (оновлено)

Сьогодні, 2 листопада, у Києві частково зупинявся рух метро через коливання напруги та призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.
З оновленою інформацією станом на 10:13, рух метро відновлено в звичайному режимі. Спершу налагодили «червону» гілку, потім – «зелену».
Спершу на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів був тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. На "червоній" лінії поїзди курсували між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".
"Синя" лінія працювала у звичайному режимі.
Також був призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.