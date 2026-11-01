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У чотирьох районах Києва знизився тиск води через російську атаку на енергооб’єкти (оновлено)

Проблеми з водопостачанням виникли на правому березі столиці.

У чотирьох районах Києва знизився тиск води через російську атаку на енергооб’єкти (оновлено)
Фото: Pixabay

Унаслідок російської атаки на енергооб’єкти Києва знеструмлено один із водопровідних об’єктів столиці. Через це в чотирьох районах міста знизився тиск у водопровідній мережі.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Станом на 14:28, водопостачання правобережної частини Києва відновили.

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Проблеми з водопостачанням спостерігаються у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах правобережної частини Києва. У деяких будинках можливе тимчасове припинення подачі води.

Стабілізація тиску в мережі розпочнеться після відновлення електроживлення водопровідного об’єкта. Для повноцінного відновлення водопостачання знадобиться певний час.

Фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

У підприємстві також нагадали, що жителі можуть набрати питну воду в бюветних комплексах столиці. Дізнатися адреси найближчих бюветів можна на сайті комунального підприємства "Київводфонд".

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