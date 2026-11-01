Унаслідок російської атаки на енергооб’єкти Києва знеструмлено один із водопровідних об’єктів столиці. Через це в чотирьох районах міста знизився тиск у водопровідній мережі.
Про це повідомляє "Київводоканал".
Станом на 14:28, водопостачання правобережної частини Києва відновили.
Проблеми з водопостачанням спостерігаються у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах правобережної частини Києва. У деяких будинках можливе тимчасове припинення подачі води.
Стабілізація тиску в мережі розпочнеться після відновлення електроживлення водопровідного об’єкта. Для повноцінного відновлення водопостачання знадобиться певний час.
Фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.
У підприємстві також нагадали, що жителі можуть набрати питну воду в бюветних комплексах столиці. Дізнатися адреси найближчих бюветів можна на сайті комунального підприємства "Київводфонд".
- Уранці в Києві застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему.