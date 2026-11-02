Українські військові за допомогою модернізованого дрона-перехоплювача ZIRKA знищили російський реактивний безпілотник «Герань-5» на висоті 3500 метрів. Про це повідомив технологічний проєкт ZRK.tech, який розробив перехоплювач.

Ціль уразив екіпаж «Retro» батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis, представники якої брали участь у розробці перехоплювача.

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ZIRKA — дрон-перехоплювач української компанії Noctis із системою автоматичного наведення, представлений у червні 2026 року. За інформацією на офіційному сайті проєкту, його алгоритм виявлення здатний розпізнавати повітряні цілі на відстані до одного кілометра.

Система машинного зору допомагає автоматично супроводжувати цілі та, за словами розробників, може підвищити ефективність перехоплення високоманеврених об'єктів до 60%.

Швидкість польоту першої версії дрона, за даними розробників, становить близько 340 км/год. Вертикальна швидкість набору висоти сягає 40 м/с. Це дає змогу дрону піднятися на висоту до 6 км за кілька хвилин. За даними розробників, радіус дії становить 30 км, а час перебування у повітрі — 20 хвилин.

Крім того, перехоплювач оснащений додатковою системою позиціонування, яка допомагає визначати його положення в повітрі навіть за втрати радіолокаційного супроводу.