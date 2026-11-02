ВАКС ухвалив вирок колишній першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій. Справу розслідували з 2017 року

Вона проведе за ґратами дев'ять років з 12 максимально можливих, передбачених статтею обвинувачення.

Вищий антикорсуд оголосив вирок колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Її визнали винною за ч. 4 сатті 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Про це повідомила пресслужба ВАКС. Там додали, що суд встановив декілька фактів, коли Пімахова просила або просила й отримувала неправомірну вигоду

В 2017 році вона отримала $1800 за забезпечення оформлення громадянину В'єтнаму посвідки на тимчасове проживання на основі фіктивного працевлаштування.

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Також вона просила 30 000 доларів за організацію набуття громадянином Ірану громадянства України «за територіальним походженням» з використанням підроблених документів, тесту ДНК за участю підставних осіб та судового рішення про встановлення родинних зв’язків, а також за видачу йому паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

«Обвинуваченій призначено остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, зазначені у п. 1, пп. "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", окрім виборних, на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна», – повідомив суд.

Рішення ухвалили з окремою думкою. Максимальне покарання за статтею обвинувачення передбачає до 12 років позбавлення волі.

Справа Пімахової

Розслідування проти Пімахової вели дев'ять років – з 2017 року. У березні 2018 року з Міграційної служби звільнилася перша заступниця голови Діна Пімахова, яка фігурувала в корупційному скандалі.

У листопаді 2019 співробітники СБУ затримали агента НАБУ під прикриттям, який вів Пімахову. Після цього НАБУ заявило про зрив спецоперації та оприлюднило відео переговорів агента з Пімаховою, зняті прихованою камерою.

Агент НАБУ Сергій Тітенков вступив у близькі стосунки з Пімаховою і спробував домовитися про легалізацію в Україні іноземців за хабарі. Та погодилася, але пізніше подала заяву в правоохоронні органи про провокацію хабара. У січні НАБУ провело обшуки в квартирі Пімахової, але повідомлення про підозру їй вручено не було.

У травні 2018 року Генпрокуратура повідомила колишній заступниці голови ДМС про підозру в отриманні хабара.

У грудні 2019 року Пімаховій повідомили про підозру у справі про зірвану операцію агентів НАБУ під прикриттям.