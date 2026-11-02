Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
ГоловнаСуспільствоВійна

ВАКС ухвалив вирок колишній першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій. Справу розслідували з 2017 року

Вона проведе за ґратами дев'ять років з 12 максимально можливих, передбачених статтею обвинувачення. 

ВАКС ухвалив вирок колишній першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій. Справу розслідували з 2017 року
Фото: Lb.ua

Вищий антикорсуд оголосив вирок колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Її визнали винною за ч. 4 сатті 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). 

Про це повідомила пресслужба ВАКС. Там додали, що суд встановив декілька фактів, коли Пімахова просила або просила й отримувала неправомірну вигоду 

В 2017 році вона отримала $1800 за забезпечення оформлення громадянину В'єтнаму посвідки на тимчасове проживання на основі фіктивного працевлаштування. 

Реклама

Також вона просила 30 000 доларів за організацію набуття громадянином Ірану громадянства України «за територіальним походженням» з використанням підроблених документів, тесту ДНК за участю підставних осіб та судового рішення про встановлення родинних зв’язків, а також за видачу йому паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

«Обвинуваченій призначено остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, зазначені у п. 1, пп. "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", окрім виборних, на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна», – повідомив суд.

Рішення ухвалили з окремою думкою. Максимальне покарання за статтею обвинувачення передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Справа Пімахової

Розслідування проти Пімахової вели дев'ять років – з 2017 року. У березні 2018 року з Міграційної служби звільнилася перша заступниця голови Діна Пімахова, яка фігурувала в корупційному скандалі.

У листопаді 2019 співробітники СБУ затримали агента НАБУ під прикриттям, який вів Пімахову. Після цього НАБУ заявило про зрив спецоперації та оприлюднило відео переговорів агента з Пімаховою, зняті прихованою камерою.

Агент НАБУ Сергій Тітенков вступив у близькі стосунки з Пімаховою і спробував домовитися про легалізацію в Україні іноземців за хабарі. Та погодилася, але пізніше подала заяву в правоохоронні органи про провокацію хабара. У січні НАБУ провело обшуки в квартирі Пімахової, але повідомлення про підозру їй вручено не було.

У травні 2018 року Генпрокуратура повідомила колишній заступниці голови ДМС про підозру в отриманні хабара.

У грудні 2019 року Пімаховій повідомили про підозру у справі про зірвану операцію агентів НАБУ під прикриттям.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies