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У Росії лунали вибухи. Є дані про загоряння обʼєкту нафтової інфраструктури і припинення роботи хостинг-провайдера

В країні повідомляли про дронову атаку. 

У Росії лунали вибухи. Є дані про загоряння обʼєкту нафтової інфраструктури і припинення роботи хостинг-провайдера
Дим у Росії
Фото: Astra

У Росії вночі 2 листопада скаржилися на вибухи. Є інформація про загоряння обʼєкту нафтової інфраструктури і зупинку роботи хостинг-провайдера.

Про це пише Astra.

Ймовірно, горіла лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» біля селища Просвіт, із боку одного з найбільших європейських резервуарних парків піднімався чорний дим. 

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Це великий критичний об'єкт інфраструктури магістрального трубопровідного транспорту нафти, розташований у Самарській області. Станція налічує 71 резервуар та сумарний обсяг зберігання понад 1,6 млн кубометрів нафти. Влада це поки що ніяк не коментувала, але місцеві жителі стверджували, що чули вибухи та бачили, як з боку ЛВДС піднімається стовп диму.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев вночі повідомляв про атаку БПЛА і казав, що працює ППО. 

Крім цього, один із головних російських хостинг-провайдерів Beget перестав працювати.

У компанії повідомили, що у них «трапився великий інцидент». Пізніше у Beget уточнили, що статус інциденту – «відновлювальні роботи та розслідування».

«Проблема має комплексний характер і зачіпає всі рівні архітектури. Зараз інженери виконують ручне налаштування інфраструктури безпосередньо в дата-центрах», – заявили в компанії.

Beget – великий російський хостинг-провайдер, який є акредитованим реєстратором в російськомовних доменних зонах .РФ, .RU і .SU, національних доменних зонах .WS, .TV, .ME, .KZ, .TW, має акредитацію ICANN, для реєстрації міжнародних домівок. .BIZ, .INFO. Компанія була заснована у 2007 році в Санкт-Петербурзі.

Хостинг-провайдер Beget входить до найбільших акредитованих реєстраторів і утримує близько 13-15% ринку в національних доменних зонах .RU і .РФ. Інфраструктура Beget забезпечує роботу понад 700 тисяч активних доменів у Рунеті.

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