Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним у Туреччині.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN Türk.
"Так, ми готові. Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Позиція Туреччини в цьому питанні зрозуміла. Позиція президента Ердогана зрозуміла. Ми маємо близькі й добрі відносини з Туреччиною", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що Туреччина може бути реальним посередником, а також нагадав про підтримку Анкарою суверенітету й територіальної цілісності України.
"Я знаю, що президент Ердоган має власну комунікацію з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині", - зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що попри переговори технічних команд і делегацій, війна триває. Зеленський наголосив на необхідності переговорів на рівні лідерів.
"Технічні команди можуть мати труднощі з досягненням результату під час зустрічей. Але я не думаю, що є проблема, яку ми, лідери, не зможемо розв’язати, якщо виявимо свою волю. Саме тому я хочу зустрітися як один із тих, хто ухвалює рішення", - пояснив президент.
Крім того, на рівні лідерів, на переконання Зеленського, слід обговорити гарантії безпеки, відбудову України та територіальне питання. Президент наголосив, що Україна не відмовиться від своїх територій і не визнає тимчасово окуповані території, включно з Кримом, російськими.
- Раніше Зеленський повідомляв, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 6–10 листопада. Попередньо її планують провести в Абу-Дабі, однак через можливу ескалацію на Близькому Сході місце переговорів можуть змінити, не переносячи узгоджені дати.
- 31 жовтня, під час візиту до Туреччини, Зеленський обговорив із президентом Реджепом Ердоганом перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.
- Водночас в Офісі президента вважають, що Кремль намагається уникнути тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.