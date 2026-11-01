Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним у Туреччині.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN Türk.

"Так, ми готові. Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Позиція Туреччини в цьому питанні зрозуміла. Позиція президента Ердогана зрозуміла. Ми маємо близькі й добрі відносини з Туреччиною", - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що Туреччина може бути реальним посередником, а також нагадав про підтримку Анкарою суверенітету й територіальної цілісності України.

"Я знаю, що президент Ердоган має власну комунікацію з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що попри переговори технічних команд і делегацій, війна триває. Зеленський наголосив на необхідності переговорів на рівні лідерів.

"Технічні команди можуть мати труднощі з досягненням результату під час зустрічей. Але я не думаю, що є проблема, яку ми, лідери, не зможемо розв’язати, якщо виявимо свою волю. Саме тому я хочу зустрітися як один із тих, хто ухвалює рішення", - пояснив президент.

Крім того, на рівні лідерів, на переконання Зеленського, слід обговорити гарантії безпеки, відбудову України та територіальне питання. Президент наголосив, що Україна не відмовиться від своїх територій і не визнає тимчасово окуповані території, включно з Кримом, російськими.