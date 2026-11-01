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Експорт Південної Кореї в жовтні майже подвоївся на тлі буму інвестицій у штучний інтелект

Якщо річний показник експорту перевищить 1 трильйон доларів, Південна Корея стане четвертою країною у світі – після США, Китаю та Німеччини, – яка досягне цієї позначки.

Експорт Південної Кореї в жовтні майже подвоївся на тлі буму інвестицій у штучний інтелект
Фото: З відкритих джерел

У жовтні обсяг експорту Південної Кореї майже подвоївся – це найрізкіший стрибок за понад 50 років, повідомляє Reuters.

Як свідчать оприлюднені в неділю урядові дані, причиною стало стрімке зростання світового попиту на інвестиції у сферу штучного інтелекту, що призвело до збільшення поставок корейських мікрочипів.

Експорт четвертої за величиною економіки Азії, яка є важливим індикатором стану світової торгівлі, зріс на 93,7% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, сягнувши 115,28 млрд доларів. Цей показник дещо перевищив медіанний прогноз економістів, які очікували зростання на 93,2%.

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Такий стрімкий підйом – частково зумовлений більшою кількістю робочих днів порівняно з минулим роком через різницю в датах святкування свята врожаю Чхусок – перевершив вересневий показник зростання у 83,7% і став найзначнішим із січня 1974 року.

Завдяки глобальному буму інвестицій у штучний інтелект економіка Південної Кореї в третьому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося. Цьому сприяли активний експорт напівпровідників та інвестиції в галузь, а виробники чипів – Samsung Electronics та SK Hynix – відзвітували про різке зростання прибутків.

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“Оскільки експорт продовжує демонструвати впевнене зростання, перевищивши в жовтні позначку в 110 млрд доларів, стає цілком очевидним, що вже в листопаді річний обсяг експорту сягне 1 трильйона доларів”, – заявив міністр торгівлі, промисловості та енергетики Кім Чон Кван.

Обсяг експорту Південної Кореї за період із січня по жовтень склав 930 мільярдів доларів. Якщо річний показник експорту перевищить 1 трильйон доларів, Південна Корея стане четвертою країною у світі – після США, Китаю та Німеччини, – яка досягне цієї позначки.

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