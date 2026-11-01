У Швейцарії масові протести переросли в сутички з поліцією

У ніч проти 1 листопада в швейцарських містах Цюрих і Базель відбулися демонстрації, які переросли в сутички з поліцією. Протестувальники підпалювали барикади та сміттєві контейнери, а також кидали в правоохоронців каміння, пляшки й піротехніку.

Про це повідомляє швейцарський мовник SRF.

У Цюриху на вулиці вийшли кілька сотень людей. Учасники акції підпалювали барикади та сміттєві контейнери, а також закидали правоохоронців камінням, пляшками й піротехнікою. Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та гумові кулі.

У Базелі близько 150 протестувальників пройшли центром міста. Там також підпалювали барикади. Через перекриття доріг тимчасово зупинився рух громадського транспорту.

Акції пов’язують із хвилею молодіжних протестів у Франції та Німеччині. Заклики виходити на вулиці поширювалися в соціальних мережах під гаслами "GenZ regelt" та "Нам теж набридло – у Швейцарії".

У Франції під час третьої хвилі протестів 31 жовтня правоохоронці затримали 511 людей. У Парижі, Марселі та інших містах після мирних демонстрацій сталися сутички між поліцією та учасниками заворушень.