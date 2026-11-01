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У Швейцарії масові протести переросли в сутички з поліцією

Демонстрації відбулися в Цюриху та Базелі. Правоохоронці застосували водомети й гумові кулі.

У Швейцарії масові протести переросли в сутички з поліцією
Французькі поліцейські під час заворушень
Фото: EPA/UPG

У ніч проти 1 листопада в швейцарських містах Цюрих і Базель відбулися демонстрації, які переросли в сутички з поліцією. Протестувальники підпалювали барикади та сміттєві контейнери, а також кидали в правоохоронців каміння, пляшки й піротехніку.

Про це повідомляє швейцарський мовник SRF.

У Цюриху на вулиці вийшли кілька сотень людей. Учасники акції підпалювали барикади та сміттєві контейнери, а також закидали правоохоронців камінням, пляшками й піротехнікою. Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та гумові кулі.

У Базелі близько 150 протестувальників пройшли центром міста. Там також підпалювали барикади. Через перекриття доріг тимчасово зупинився рух громадського транспорту.

Акції пов’язують із хвилею молодіжних протестів у Франції та Німеччині. Заклики виходити на вулиці поширювалися в соціальних мережах під гаслами "GenZ regelt" та "Нам теж набридло – у Швейцарії".

  • У Німеччині після молодіжних демонстрацій поліція застосовувала водомети та перцевий газ. У Франкфурті пограбували щонайменше дві крамниці, у Кельні та Берліні правоохоронці також зіткнулися з учасниками заворушень.
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