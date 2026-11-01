Медіа: Трамп заявив, що США залишилося знищити "одну-дві цілі" в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським військовим залишилося "розібратися" з однією або двома цілями в Ірані. За його словами, Сполучені Штати вже завдали значної шкоди іранській армії та ядерній програмі.

Про це повідомляє CBS News.

У суботу, 31 жовтня, Дональд Трамп сказав журналістам у своїй резиденції у Флориді, що США можуть знищити решту цілей за короткий час.

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"Ми знищили їхню ядерну програму. Нам ще потрібно розібратися, я б сказав, з одним або двома об’єктами, але ми можемо зробити це за 10 хвилин", – сказав він.

Серед цілей Трамп згадав гору Пікакс, де, за припущеннями, розташований підземний ядерний комплекс.

"Ви, мабуть, можете подивитися на гору Пікакс, і з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити все це дуже швидко", – додав американський президент.

Іранська влада заперечує, що на цьому об’єкті ведуть будь-які ядерні роботи.

Трамп також заявив, що переговори з Іраном щодо завершення війни проходять "непогано", однак додав, що Тегерану не можна повністю довіряти.

За його словами, США не поспішають із новими наступальними діями, оскільки вже значною мірою знищили військовий і ядерний потенціал країни.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп ще не ухвалив рішення щодо нових ударів по Ірану. Водночас Вашингтон, за його словами, готовий розглянути дипломатичне врегулювання.

Також Катар намагається домовитися про відновлення прямих переговорів між США та Іраном, щоб запобігти новій військовій ескалації після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Переговори у Тегерані 30 жовтня тривали понад 12 годин.