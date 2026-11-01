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Адміністрація Трампа планує депортувати афганців, які допомагали американським військовим

Спочатку мігрантів мають доправити чартерними рейсами до Пакистану, звідки вони повинні повернутися до Афганістану.

Адміністрація Трампа планує депортувати афганців, які допомагали американським військовим
Дональд Трамп в Ірландії
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати мігрантів з Афганістану, частина з яких співпрацювала з американськими військовими та гуманітарними організаціями під час війни.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на судові документи.

За даними видання, Імміграційна та митна служба США (ICE) готує чартерні рейси з міста Александрія у штаті Луїзіана до Пакистану. Звідти депортованих планують доправити до Афганістану.

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В американських судових документах посадовці підтвердили плани депортації щонайменше двох афганських мігрантів.

Правозахисники попереджають, що після повернення до Афганістану ці люди можуть опинитися під загрозою переслідувань з боку "Талібану". Особливе занепокоєння викликає доля тих, хто допомагав американським військовим під час багаторічної військової операції в країні.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь розкритикував ці плани.

"Ми пообіцяли нашим афганським союзникам, що Америка не покине їх після того, як вони допомагали нашим військовим і захищали їх під час війни в Афганістані. Ця адміністрація зраджує цю обіцянку, депортуючи їх туди, де на них можуть чекати катування та смерть", – написав він.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому його адміністрація призупинила програму переселення афганців, запроваджену попередньою владою. Вона передбачала можливість переїзду до США для людей, які допомагали американським військовим та іншим структурам під час війни.

Унаслідок цього тисячі афганців, які пройшли тривалі перевірки та очікували на переселення, залишилися за межами США. Частина з них перебуває на американській військовій базі Camp As Sayliyah у Катарі.

У вересні 2026 року адміністрація Трампа продовжила роботу табору ще на дев’ять місяців. Там перебувають понад тисяча афганців, зокрема ті, хто допомагав американським військовим, а також члени родин американських військовослужбовців.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа уклала домовленості з низкою африканських країн щодо прийому мігрантів, яких депортують зі Сполучених Штатів. 
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