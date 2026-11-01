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Російські танкери "тіньового флоту" почали обшивати сітками та шинами для захисту від українських дронів, – WSJ

Із серпня через Босфор пройшли щонайменше 60 суден "тіньового флоту" із саморобними конструкціями проти безпілотників.  

Російські танкери "тіньового флоту" почали обшивати сітками та шинами для захисту від українських дронів, – WSJ
Російський танкер
Фото: EPA/UPG

Російські нафтові танкери так званого "тіньового флоту" почали обшивати сітками, металевими конструкціями та гумовими шинами, щоб захиститися від атак українських безпілотників. 

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, із серпня російські танкери майже щодня проходять через Босфор у Стамбулі. На бортах суден помітні сітки, металеві клітки та шини, які мають захищати їх від ударів дронів.

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Видання проаналізувало фотографії суден, які надав морський аналітик зі Стамбула Йорук Ішик. За його підрахунками, із серпня через Босфор пройшли щонайменше 60 танкерів із такими засобами захисту. Майже всі вони перебувають під санкціями США та інших західних країн через перевезення російської нафти.

Військові аналітики, які вивчили знімки, вважають, що конструкції встановлюють поспіхом, аби захистити найбільш уразливі частини суден, зокрема двигуни. Гумові шини також підвішують до палуби в районі двигуна та керма. Такі засоби мають перешкодити безпілотникам влучити в судно та вивести його з ладу.

Подібні металеві конструкції раніше використовували на російській та українській військовій техніці для захисту від FPV-дронів. Їх також застосовували ізраїльські військові для протидії безпілотникам.

Ішик зазначив, що поява таких засобів захисту свідчить про зростання загроз для російського флоту в Чорному морі.

"Це ще один яскравий доказ того, що російський флот втратив контроль у Чорному морі. Для Росії заробляння іноземної валюти перебуває під великою загрозою", – сказав аналітик.

У WSJ зазначають, що атаки на танкери є частиною ширшої кампанії України з економічного тиску на Росію. Українські сили також завдають ударів по нафтопереробних заводах і центрах обробки даних, намагаючись обмежити фінансові можливості Москви для ведення війни.

Видання наголошує, що російські танкери можуть бути менш захищеними, ніж військові об'єкти, які вже посилили протидію безпілотникам. 

Раніше Україна повідомляла про удари по російських суднах за допомогою морських дронів, а тепер "тіньовий флот" намагається захиститися і від повітряних FPV-дронів середньої та великої дальності.

Аналітик з військової робототехніки Інституту політики безпеки CNA Самуель Бендетт вважає, що використання сіток і металевих кліток може стати поширеним способом захисту суден.

"Це стане глобальною тенденцією. Це найдешевший і найпростіший спосіб захистити корабель від безпілотників", – зазначив він.

  • Раніше Financial Times писав, що російські танкери "тіньового флоту" в Чорному морі передають фальшиві координати, щоб приховати реальні маршрути, аби уникнути українських атак
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