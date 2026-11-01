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У США суддя відхилив позов Трампа проти Wall Street Journal щодо книги про день народження Епштейна

Минулого року Трамп подав до суду на материнську компанію видання – “Dow Jones” – та її керівника Руперта Мердока. 

У США суддя відхилив позов Трампа проти Wall Street Journal щодо книги про день народження Епштейна
Епштейн і Трамп у 1997 році
Фото: соцмережі

У США суддя відхилив позов президента Дональда Трампа на суму 10 мільярдів доларів проти видання The Wall Street Journal, назвавши його “спробою вхопитися за соломинку”.

Про це повідомляє BBC.

Минулого року Трамп подав до суду на материнську компанію видання – “Dow Jones” – та її керівника Руперта Мердока. Приводом стала публікація про лист, який Трамп нібито написав фінансисту Джеффрі Епштейну (який згодом потрапив у скандал через сексуальні злочини). Лист був частиною “книги до дня народження” і датується 2003 роком – ще до того, як Епштейну висунули звинувачення в сексуальних злочинах.

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Трамп заперечує, що писав або підписував цей лист, у якому містилися двозначні висловлювання та малюнок жіночого силуету.

Суддя Даррін Гейлс відхилив позов, постановивши, що він суперечить Першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу преси.

Гейлс уже одного разу відхиляв цей позов про наклеп, у якому позивач вимагав 20 мільярдів доларів відшкодування. Команда Трампа подала позов повторно, зменшивши суму вимог до 10 мільярдів доларів, проте цього разу суддя відхилив справу “без права на повторне подання” (with prejudice) – це означає, що позиватися з цього приводу знову не можна.

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Матеріал видання про книгу, присвячену 50-річчю Епштейна, а також про лист, у якому фігурує ім’я Трампа, з’явився в той час, коли адміністрація Трампа протягом літа стикалася з гострою критикою з боку обох партій через те, як вона розпоряджалася документами, що стосуються Епштейна.

Трамп заявив, що газета звела на нього наклеп і порушила законодавство про наклеп, опублікувавши цю статтю. У своєму 20-сторінковому рішенні Гейлс відзначив “ґрунтовне й детальне розслідування” видання, яке лягло в основу матеріалу, і зазначив, що цей позов – це спроба “вхопитися за соломинку”, аби “вигадати недоліки” в роботі журналістів.

Суддя зазначив, що юридична команда Трампа не довела, що відповідачі зробили наклепницькі заяви, діючи з “фактичним злим умислом” – наявність якого, згідно із законом, необхідно довести.

“Фактичний злий умисел” – це високий поріг доказування, оскільки він вимагає підтвердження того, що відповідач знав про неправдивість наклепницької заяви або діяв, свідомо ігноруючи питання про те, чи відповідає вона дійсності.

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