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Карні готовий відкласти торговельну угоду з Вашинготоном до наступного президента США

Очільник уряду Канади також зазначив, що канадцям набридли дипломатичні провокації з боку Сполучених Штатів.

Карні готовий відкласти торговельну угоду з Вашинготоном до наступного президента США
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Якщо уряду прем’єр-міністра Канади Марка Карні не вдасться успішно узгодити прийнятну торговельну угоду з адміністрацією Дональда Трампа, він готовий зачекати на нового президента США, щоб укласти цю угоду.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню POLITICO в Монреалі.

Карні також зазначив, що канадцям набридли дипломатичні провокації з боку Сполучених Штатів, а коливання Трампа в політиці щодо російсько-української війни назвав “неконструктивними”.

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Заява Карні, зроблена після завершення саміту з представниками Європейського Союзу, стала найбільш прямою відсіччю Вашингтону за останні місяці з боку лідера, який досі дуже обережно добирав слова, говорячи про Сполучені Штати на тлі чутливих торговельних переговорів.

Торговельні переговори між Вашингтоном та Оттавою просуваються вкрай мляво відтоді, як у серпні Канада вийшла з переговорного процесу. 

До того ж, цієї осені обидві сторони запровадили нові мита. У п’ятницю Карні знову наголосив, що не укладатиме угоду “просто заради самої угоди”. На запитання, чи означає це, що він готовий чекати на нового президента, якщо виникне така потреба, прем’єр-міністр відповів ствердно.

“Нам доведеться це зробити, якщо того вимагатимуть обставини”, – сказав Карні.

Прем’єр додав, що у такі ситуації постраждають і американські сім’ї, і американський бізнес.

  • На саміті у Монреалі Канада та Євросоюз оголосили про створення "Альянсу заради майбутнього" – об’єднання країн-однодумців, покликаного захистити їх від геополітичної нестабільності та тиску великих держав. Канада та ЄС планують поглибити економічне партнерство. Зокрема, йдеться про інтеграцію ланцюгів постачання, координацію політики економічної безпеки, співпрацю в оборонній промисловості та збільшення європейських інвестицій у видобуток критично важливої сировини в Канаді.
  • Також сторони домовилися оцінити можливості постачання канадського скрапленого природного газу до Євросоюзу.
  • Окремим напрямом переговорів є можливість отримання Канадою статусу асоційованого члена ЄС.
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