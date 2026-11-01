“Цей протест не належить жодній політичній партії. Це протест усієї Індії, спрямований на порятунок демократії та Конституції”.

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Антиурядовий протест у Нью-Делі, 1 листопада 2026 року

Сьогодні у столиці Індії десятки тисяч людей взяли участь у протесті. Акцію організували опозиційні політики, поновлюючи вимоги до відставки голови виборчої комісії країни Г'янеша Кумара через перегляд списків виборців, який, на їхню думку, несправедливо вигідний керівній партії.

Про це повідомляє France24.

Загальнонаціональний перегляд списків виборців спричинив у жовтні у країні політичні суперечки та вуличні протести.

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Виборча комісія стверджує, що ця ініціатива необхідна для забезпечення точності списків виборців. Але опозиція переконана, що нею маніпулюють на користь кервної індуїстської націоналістичної партії “Бхаратія Джаната” (BJP) прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Сьогодні протестувальники на чолі з лідером опозиційної партії “Конгрес” Рахулом Ганді, вигукуючи гасла "Злодій голосів, звільняй своє місце!" та б’ючи в барабани, пройшли маршем від центру Нью-Делі до “Рамліла Майдан” – великого майданчика просто неба.

Ганді заявив, що протестувальники “не готові змиритися” з виключенням громадян зі списків виборців.

“Цей протест не належить жодній політичній партії. Це протест усієї Індії, спрямований на порятунок демократії та Конституції”, – сказав він.

Фото: EPA/UPG Лідер опозиційної партії “Конгрес” Рахуль Ганді

Молодіжний протестний рух “Сockroach Janta Party” (CJP) висловив свою підтримку опозиційній кампанії.

Як повідомляють індійські ЗМІ, на які посилаються опозиційні партії у своїх судових документах, унаслідок перегляду списків виборців в Індії з них було вилучено понад 133 мільйони імен.

Критики стверджують, що це вилучення непропорційно сильно зачепило представників меншин, зокрема мусульман.

Водночас представники “Бхаратія джаната парті”(БДП) вже давно заявляють, що велика кількість мусульманських мігрантів із сусіднього Бангладеш, які не мають належних документів, були незаконно внесені до індійських списків виборців.