Трамп заявив, що Болсонару може залишатися у США на невизначений термін

Президент США Дональд Трамп заявив, що переможений кандидат у президенти Бразилії Флавіо Болсонару може залишатися в Сполучених Штатах на невизначений термін.

Республіканець сказав про це журналістам у клубі Mar-a-Lago у Флориді, пише Reuters.

“Він може залишатися тут скільки завгодно”, – сказав Трамп.

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Водночас він заявив вчора, що зустрічатися з Болсонару не планує.

Зовнішні спостерігачі назвали вибори вільними та чесними. Болсонару вирішав поїхати до США після рішення судді Верховного суду Бразилії про анулювання його паспорта невдовзі після поразки. Він зіткнувся з двома федеральними розслідуваннями щодо відмивання грошей у Бразилії.

Раніше стало відомо, що Болсонаро в’їхав до Сполучених Штатів на підставі гуманітарного дозволу на в’їзд (humanitarian parole) – статусу, який зазвичай надається лише на один рік.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що спілкувався з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою під час зустрічі “Групи двадцяти” в Атланті й що вони знову побачаться за кілька тижнів.

Представник США та особа, обізнана із ситуацією, повідомили виданню, що Трамп наразі не планує підтримувати політичні амбіції Болсонару, який назвав себе законним лідером Бразилії, попри те, що дозволив бразильському політику в’їхати до Сполучених Штатів.