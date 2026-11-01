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​Трамп: якщо переможе Демократична партія, я стану "містером Вето"

Президент США вважає, що протистояння згодом може завершитися домовленостями. 

​Трамп: якщо переможе Демократична партія, я стану "містером Вето"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах він має намір блокувати усі її пропозиції в Конгресі. 

Про це він сказав в інтерв’ю телеведучій каналу FoxNews Міранді Девайн для її подкасту Pod Force One.

"Якщо це станеться, я стану Містером Вето", – наголосив Трамп. 

Він пояснив, що вважає, що постійні вето змусять демократів "укласти угоду" з президентом. За його словами, після того як демократи "протягом місяця або двох" отримуватимуть вето на свої законодавчі ініціативи, вони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

New York Post звернуло увагу, що за час час свого другого президентського строку Трамп наклав вето лише на два законопроєкти. Під час першого терміну він скористався цим правом 10 разів.

  • Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Як свідчать результати опитувань, Республіканська партія, до якої належить Трамп, поступається Демократичній. Демократи можуть отримати значну більшість у Палаті представників та невелику перевагу в Сенаті.
  • Раніше Reuters повідомляло, що Білий дім "місяцями готувався до можливого захоплення Конгресу демократами". 
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