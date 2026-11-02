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У Флориді внаслідок падіння приватного літака на вулицю загинули 9 осіб

На відео з соцмереж видно, як літак майже вертикально врізається в землю, після чого вибухає, перетворюючись на величезну вогняну кулю.

У Флориді внаслідок падіння приватного літака на вулицю загинули 9 осіб
Приватний літак Learjet 60
Фото: Вікіпедія

Учора в одному з районів Флориди розбився приватний літак Learjet 60. Усі дев’ятеро людей, що перебували на борту, загинули. 

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство транспорту США.

Авіакатастрофа сталася поблизу Крестхейвена – приблизно за 14 км від Мар-а-Лаго, маєтку президента Дональда Трампа в заможній частині округу Палм-Біч. Аварія сталася близько 19:50 за київським часом.

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На кадрах, зроблених після аварії, видно вирву посеред житлової вулиці, осередки вогню, а також уламки бетону й залишки літака, розкидані навколо.

Як повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), літак вилетів з Остіна (штат Техас) і прямував на Багамські острови.

Повідомлення американських ЗМІ та аналіз польоту свідчать про те, що перед катастрофою літак стрімко втрачав висоту.

Як повідомляє CBS News, на записі переговорів із диспетчерською службою, зробленому за миті до катастрофи, чути, як пілот каже, що літак знижується зі швидкістю 3 км на хвилину.

У соціальних мережах з’явилися неперевірені кадри – ймовірно, запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент катастрофи. На відео видно, як літак майже вертикально врізається в землю, після чого вибухає, перетворюючись на величезну вогняну кулю.

Служба пожежної охорони та порятунку округу Палм-Біч оголосила про “інцидент з великою кількістю постраждалих”.

В офісі шерифа округу Палм-Біч повідомили, що аварія сталася на дорозі Мілітарі-Трейл – шестисмуговій магістралі, вздовж якої розташовані комерційні підприємства та заклади харчування.

600 місцевих жителів евакуюють із розташованого неподалік житлового комплексу для будинків на колесах.

Унаслідок аварії було завдано значної шкоди місцевій інфраструктурі, зокрема водопровідним мережам. Дорога залишатиметься закритою щонайменше 30 днів.

  • У неділю вранці Трамп перебував у Мар-а-Лаго, а приблизно за годину до катастрофи вилетів з розташованого неподалік аеропорту на борту “Ейр Форс Ван”.
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