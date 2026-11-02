Розвідка розкрила ланцюг постачання палива із Індії до Росії

Розвідка вважає, що причиною вибуху російського СУ-57 могло бути неякісне пальне.

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В українській розвідці вважають, що причиною нещодавнього вибуху російського СУ-57 могло бути неякісне пальне.

Як нагадали у ГУР, 29 жовтня на території російського військового аеродрому «Ахтубінск» вибухнув найновіший багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Це сталось під час запуску двигунів. Вартість бойового літака оцінюється у близько $150 мільйонів.

Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1 (т. зв. «Іздєліє 117»). Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування, – пальне неналежної якості.

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Раніше розвідка розповідала про зростання залежності Росії від імпорту авіаційного палива на тлі скорочення внутрішнього виробництва авіагасу через українські «далекобійні санкції».

Тепер воєнна розвідка розкрила чергову логістичну схему, яку РФ застосовує для морського імпорту бензину та авіаційного палива з Вадінарського НПЗ Nayara Energy (Індія), 49,13% акцій якої належать російській державній компанії «Роснєфть». Nayara Energy входить до кола найбільших споживачів російської сирої нафти.

22 серпня 2026 року танкер російського тіньового флоту GRIF (ІМО 9332028), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, України, Великої Британії, Канади, вивіз із Вадінарського НПЗ майже 40 тис. тонн авіаційного палива JET-А1.

Цей вантаж був перевалений методом STS (ship-to-ship) на танкер HALCYON (ІМО 9263693, під санкціями ЄС, Швейцарії, України, Канади) у першій декаді вересня 2026 року в рейдовому районі поблизу східного узбережжя Малайзії. Цей район, розташований неподалік східного входу до стратегічно важливої Сінгапурської протоки, – одна з найбільших сірих зон глобальної морської торгівлі та найбільший світовий центр STS-перевалки.

Уже 23 вересня 2026 року танкер російського тіньового флоту HALCYON доставив з Малайзії до російського порту Находка понад 37 тис. тонн авіаційного палива.

Розвантаження цієї партії авіапалива відбулося на перевалочному терміналі ООО «РН-Морской терминал Находка» (ИНН 2508070844, не перебуває під санкціями), колишній Находкінській нафтобазі.

ООО «РН-Морской терминал Находка» – велике дочірнє логістичне підприємство ПАО «НК «Роснефть», розташоване в приморському краї і спеціалізується на перевалці та транспортуванні нафтопродуктів.

Оператором же авіазаправного бізнесу в структурі «Роснєфті» є компанія ООО “РН-Аэро» (ИНН 7705843041), яка перебуває під санкціями Японії, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України.

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У межах виконання державного контракту на виробництво багатоцільових винищувачів Су-57 ООО «РН-Аэро» постачає авіаційне паливо для ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, України).

Влітку 2026 року російський диктатор Владімір Путін своїм указом офіційно дозволив приховувати дані про діяльність та обсяги поставок для ООО «РН-Аэро» та ряду інших структур «Роснєфті» (включаючи Туапсинський НПЗ та морські термінали).

Jet A-1 – це аналог російсько-радянського авіаційного палива ТС-1 та РТ для газотурбінних авіаційних двигунів. Пальне Jet A-1 повністю сумісне і придатне для використання російськими літаками, що перебувають на озброєнні армії держави-агресора — МіГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ).

Також Jet A-1 може використовуватись для заправки реактивних ударних БпЛА «Ґєрань-4» та «Ґєрань-5» з турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їх російськими копіями ТРД-2000.

Підтверджено, що оснащені двигунами ПС-90А-76 російські військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, які використовуються міністерством оборони РФ для транспортування озброєння і військової техніки, зокрема оперативно-тактичних ракетних комплексів, використовують паливо стандарту Jet A-1 замість рекомендованого заводом-виробником – ТС-1 (ГОСТ 10227-86).