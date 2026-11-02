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З моргу в Олешках вивезли тіла загиблих військових і цивільних. Їх привезуть в Україну

Росія проведе репатріацію, як роблять на регулярній основі з тілами полеглих в рамках обмінів. 

З моргу в Олешках вивезли тіла загиблих військових і цивільних. Їх привезуть в Україну
Фото: скриншот

З Олешківської лікарні з моргу вивезли тіла загиблих громадян. Провели репатріаційні заходи в Олешках і довкола них. Зібрали тіла і військових, і цивільних.

З Росією домовилися, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені на вільну територію України. Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на брифінгу 2 листопада.

Для привезення тіл застосують той самий маршрут, що під час регулярних репатріаційних заходів.

Лубінець сказав, що місія в Олешках є потенційним механізмом для інших окупованих земель. Є декілька населених пунктів, де почалася гуманітарна катастрофа. Україна намагатиметься проводити гуманітарні місії для порятунку цивільних скрізь, де можливо. Для цього хочуть створити окремий гуманітарний центр, звертатися до якого зможуть родичі мешканців окупованих території.

Офіційно кількість мешканців Олешок, які виїхали на вільну територію України або до Росії, озвучувати не будуть, додав Лубінець. 

  • Також вони зафіксували вивезення тіл з моргу. 
  • Гуманітарна місія в Олешках тривала з 27 жовтня по 22:59 1 листопада. Вдалося привезти гуманітарну допомогу і забезпечити евакуацію людей, які хотіли виїхати на вільну територію України чи до Росії.
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