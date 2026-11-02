Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка оприлюднила дані російського дрона «Гербера-2»

Ворог почав застосовувати такі апарати нещодавно. 

Розвідка оприлюднила дані російського дрона «Гербера-2»
Новий дрон «Гербера-2»
Фото: ГУР

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу БпЛА «Гербера-2».

Як розповіли у розвідці, противник суттєво доопрацював безпілотні апарати «Гербера», які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації «Розвідник» та «Камікадзе», але залишалися доволі простими й недорогими апаратами. Поступово їхня «начинка» почала наближатися до оснащення значно дорожчих БпЛА типу «Герань».

Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію «Гербери». Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км.

Реклама

Для збереження стабільності борту під час маневрів бак усередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун – це фактично половина двигуна від «Герані-2», виробництво якого локалізували в Алабузі. У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

Електроніку «Гербери-2» становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна «Комета», mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) та новий блок обробки відео «Сосиска», реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами.

Найбільше в новій «Гербері» компонентів китайських (8) та американських (4) виробників.

У розвідці вважають, що збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме «Герберу-2» з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі.

  • Супутникові знімки підтверджують облаштування Росією нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому “Міллєрово” у Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies