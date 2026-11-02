Розвідка оприлюднила дані російського дрона «Гербера-2»

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу БпЛА «Гербера-2».

Як розповіли у розвідці, противник суттєво доопрацював безпілотні апарати «Гербера», які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації «Розвідник» та «Камікадзе», але залишалися доволі простими й недорогими апаратами. Поступово їхня «начинка» почала наближатися до оснащення значно дорожчих БпЛА типу «Герань».

Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію «Гербери». Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об’ємом 63 літри безпілотник може подолати відстань до 1 200 км.

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Для збереження стабільності борту під час маневрів бак усередині поділено на окремі секції. Двоциліндровий двотактний двигун – це фактично половина двигуна від «Герані-2», виробництво якого локалізували в Алабузі. У дослідженому зразку використано осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та окремі мішки із запалювальною сумішшю. Безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

Електроніку «Гербери-2» становлять оновлений польотний контролер, 12-канальна «Комета», mesh-модем виробництва Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) та новий блок обробки відео «Сосиска», реалізований на базі китайського мікрокомп’ютера Coke Pi.

Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами.

Найбільше в новій «Гербері» компонентів китайських (8) та американських (4) виробників.

У розвідці вважають, що збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме «Герберу-2» з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі.