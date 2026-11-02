Тим часом Україна допускає комісії у будь-який обраний Комітетом час відвідувати будь-які місця позбавлення волі на території України і дозволяє публікувати звіти.

1 листопада Росія офіційно вийшла із Конвенції Ради Європи проти катувань.

«Вихід Російської Федерації з Європейської конвенції із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКЗК) набуває чинності 1 листопада 2026 року», – зазначено у пресрелізі Ради Європи.

Російська влада повідомила Раду Європи про своє рішення денонсувати Конвенцію 30 жовтня 2025 року. Вихід набуває чинності через рік після дати повідомлення.

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Російська Федерація була учасницею Конвенції з 1998 року. У період із 1998-го до 2021 року Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) здійснив 30 візитів до Росії, під час яких відвідав понад 450 місць позбавлення волі. Однак Російська Федерація була єдиною державою — учасницею Конвенції, яка офіційно дотримувалася політики відмови від оприлюднення звітів за результатами візитів КЗК та відповідей на них, тоді як усі інші європейські країни виступали за більшу прозорість.

У результаті дозволили опублікувати лише чотири звіти. Неопубліковані документи стосуються планових і спеціальних візитів, зокрема десяти візитів до Чечні та Північного Кавказу в період із 2000-го до 2017 року. Росія може дозволити оприлюднення цих звітів у будь-який час.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року КЗК отримав численні повідомлення про ймовірні випадки катувань і жорстокого поводження з боку російських посадовців у місцях утримання під вартою не лише на окупованих територіях України, а й безпосередньо в Російській Федерації. Однак через відмову російської влади співпрацювати Комітет не зміг відвідати Росію, щоб самостійно оцінити ситуацію.

У Раді Європи наголошують, що відсутність співпраці контрастує з позицією української влади, яка й надалі дозволяє КЗК у будь-який обраний Комітетом час відвідувати будь-які місця позбавлення волі на території України. Крім того, Україна сприяє прозорості, продовжуючи автоматично оприлюднювати звіти КЗК.

«Вихід Російської Федерації означає завершення мандата КЗК на здійснення моніторингу в цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації. Водночас превентивний підхід Конвенції залишається таким же важливим, як і раніше: незалежний моніторинг місць утримання під вартою є фундаментальною гарантією захисту від катувань і жорстокого поводження», – заявив президент КЗК Алан Мітчелл.

КЗК продовжить виконувати свій мандат у 46 державах – членах Ради Європи з метою посилення захисту гідності та прав усіх осіб, позбавлених волі.