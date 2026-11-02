У Болгарії на президентських виборах перемогла Іліяна Йотова

Виконувачка обов’язків президента Болгарії Іліяна Йотова перемогла у другому турі президентських виборів. Вона стане першою обраною жінкою на посаді глави держави в історії країни. Виборча явка була низькою.

Про це пише Reuters та повідомляє болгарське медіа Novinite.

Згідно із результатами, оприлюдненими Центральною виборчою комісією в понеділок, після опрацювання 99,95% протоколів виборчих дільниць пара Йотова — Вальчев отримала 57,58% голосів, або близько 1,1 млн бюлетенів. Їхні суперники Андрей Гюров і Георгі Кандев набрали 39,47%, або приблизно 749 500 голосів.

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Близько 2,95% виборців обрали варіант «Не підтримую жодного кандидата».

Серед громадян Болгарії, які голосували за кордоном, пара Гюрова-Кандєва здобула найбільше голосів. Після обробки всіх закордонних протоколів він отримав 60 413 голосів, або 56,363%, порівняно з 44 413 голосами, або 41,435%, за Йотову та Вилчева.

Результати виборів за кордоном у Сполучених Штатах та Росії значно відрізнялися. У Сполучених Штатах Гюров та Кандев отримали 67,5%, тоді як Йотова та Валчев – 30,5%; 1,9% виборців не обрали жодного з кандидатів. У Росії Йотова та Валчев отримали 84% голосів, порівняно з 13,7% у їхніх опонентів, тоді як 2,4% обрали варіант «Я нікого не підтримую».

Остаточна офіційна явка виборців, про яку повідомила ЦВК, станом на 16:00 1 листопада становила 19,33%. Загалом проголосувало 1 282 848 осіб із 6 637 274 виборців, які мали право голосу. Однак, паралельний підрахунок голосів, проведений агентством Trend, показав, що явка у другому турі склала 27,5%.

Другий тур відбувся після першого туру 25 жовтня, у якому жоден кандидат не набрав більшості, необхідної для перемоги в першому турі. Йотова та Вальчев посіли перше місце з результатом 34,6%, випередивши Гюрова й Кандева, які отримали 32%. Обидві пари кандидатів вийшли до другого туру, що відбувся вчора.

Йотова, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки, стала виконувачкою обов’язків президента в січні після того, як Румен Радев подав у відставку, щоб взяти участь у парламентських виборах.

62-річна Йотова - колишня журналістка та депутатка Європейського парламенту. У 2016 та 2021 роках її обирали віцепрезиденткою Болгарії разом із Руменом Радевим. Цього року вона очолила державу після його відставки, коли він вирішив балотуватися на парламентських виборах.

Її суперник, 50-річний Андрій Гюров, раніше обіймав посаду тимчасового прем’єр-міністра та був заступником голови Болгарського національного банку. Він виступає за зміцнення зв’язків із Заходом і підтримує Україну.