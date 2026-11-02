У Франції розслідують замах на вбивство після того, як у поліцейських кинули “коктейль Молотова”

Прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство після того, як під час заворушень у поліцейських полетіли “коктейлі Молотова”, пише BBC.
Фотографія поліцейського, у якого під час сутички з протестувальниками в Парижі в суботу загорілася нога, викликала хвилю обурення.
Цей інцидент стався на тлі тижнів вуличних протестів у Франції, під час яких також постраждали демонстранти.
Поліцейський, який отримав опіки в ділянці щиколотки та незначні травми руки, розповів французькій газеті Le Figaro, що йшлося про “надзвичайно складний” запалювальний пристрій.
Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що кидання “коктейлю Молотова” в поліцейський кордон – це “те, що я називаю спробою вбивства”, додавши, що правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до цього.
- У суботу у всій Франції сотні тисяч людей вийшли на переважно мирні акції протесту. Це черговий етап серії виступів, ініційованих молоддю ще наприкінці вересня. Учасники вимагають вирішити проблеми високої вартості життя та незадовільного стану державних послуг, зокрема в системі шкільної освіти.
- Після попередніх сутичок і випадків мародерства на вихідних у Франції задіяли тисячі поліцейських,у деяких містах правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.
- За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у суботу було затримано понад 770 осіб – приблизно вдвічі менше, ніж під час акцій протесту попереднього тижня.