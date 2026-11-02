У Франції розслідують замах на вбивство після того, як у поліцейських кинули “коктейль Молотова”

Фотографія поліцейського, у якого під час сутички з протестувальниками в Парижі в суботу загорілася нога, викликала хвилю обурення.

Прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство після того, як під час заворушень у поліцейських полетіли “коктейлі Молотова”, пише BBC.

Фотографія поліцейського, у якого під час сутички з протестувальниками в Парижі в суботу загорілася нога, викликала хвилю обурення.

Цей інцидент стався на тлі тижнів вуличних протестів у Франції, під час яких також постраждали демонстранти.

Поліцейський, який отримав опіки в ділянці щиколотки та незначні травми руки, розповів французькій газеті Le Figaro, що йшлося про “надзвичайно складний” запалювальний пристрій.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що кидання “коктейлю Молотова” в поліцейський кордон – це “те, що я називаю спробою вбивства”, додавши, що правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до цього.