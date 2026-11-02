Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

У Франції розслідують замах на вбивство після того, як у поліцейських кинули “коктейль Молотова”

Фотографія поліцейського, у якого під час сутички з протестувальниками в Парижі в суботу загорілася нога, викликала хвилю обурення. 

У Франції розслідують замах на вбивство після того, як у поліцейських кинули “коктейль Молотова”
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство після того, як під час заворушень у поліцейських полетіли “коктейлі Молотова”, пише BBC.

Фотографія поліцейського, у якого під час сутички з протестувальниками в Парижі в суботу загорілася нога, викликала хвилю обурення. 

Цей інцидент стався на тлі тижнів вуличних протестів у Франції, під час яких також постраждали демонстранти.

Поліцейський, який отримав опіки в ділянці щиколотки та незначні травми руки, розповів французькій газеті Le Figaro, що йшлося про “надзвичайно складний” запалювальний пристрій.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що кидання “коктейлю Молотова” в поліцейський кордон – це “те, що я називаю спробою вбивства”, додавши, що правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до цього.

  • У суботу у всій Франції сотні тисяч людей вийшли на переважно мирні акції протесту. Це черговий етап серії виступів, ініційованих молоддю ще наприкінці вересня. Учасники вимагають вирішити проблеми високої вартості життя та незадовільного стану державних послуг, зокрема в системі шкільної освіти.
  • Після попередніх сутичок і випадків мародерства на вихідних у Франції задіяли тисячі поліцейських,у деяких містах правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.
  • За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у суботу було затримано понад 770 осіб – приблизно вдвічі менше, ніж під час акцій протесту попереднього тижня.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies