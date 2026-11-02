У Німеччині знайшли голки в солодощах, які діти зібрали під час Геловіну

За кількома фактами поліція розпочала розслідування за підозрою в замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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У Німеччині в солодощах, які діти зібрали під час святкування Геловіну виявили голки та інші гострі металеві предмети, пише DW з посиланням на правоохоронців.

За припущенням поліції, більшість або й усі ці предмети – серед яких були також металеві гвинти – підклали навмисно, щоб завдати шкоди.

Такі інциденти зафіксовано, зокрема, у землях Тюрингія, Баден-Вюртемберг, Баварія, Нижня Саксонія та Рейнланд-Пфальц.

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В одному з випадків, що стався в південному місті Нюрнберг, дитина, їдячи шматочок шоколаду, натрапила зубами на голку. Дитина не постраждала.

У двох окремих випадках у південно-західній землі Баден-Вюртемберг, голки були заховані так, що їх неможливо було помітити ззовні.

За кількома фактами поліція розпочала розслідування за підозрою в замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюваних поки що не встановлено.

За інформацією поліції, дітям у Тюрингії, які знайшли голку, було 4 та 10 років.