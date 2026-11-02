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СБУ оголосила підозри ще п'ятьом прибічникам РФ, які закликали до збільшення ударів по Україні

Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ, поширювали фейки про Сили оборони та закликали ворога до нових обстрілів нашої держави.

СБУ оголосила підозри ще п'ятьом прибічникам РФ, які закликали до збільшення ударів по Україні

Служба безпеки оголосила підозри за прокремлівську агітацію ще п'ятьом людям у різних регіонах України. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисників підозрюють у публічному виправдовуванні збройної агресії РФ, поширювали фейки про Сили оборони та закликали ворога до нових обстрілів нашої держави.

Так, на Київщині викрито мешканця Броварів, який агітував українців скласти зброю перед країною-агресором.

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За матеріалами справи, фігурант поширював ворожу пропаганду на власній сторінці в забороненій соцмережі “Однокласники”.

Також зловмисник ставив під сумнів Українську державність та вихваляв воєнні злочини рашистів.

У Кропивницькому підозру отримав місцевий мешканець, який у чатах Телеграм-каналів закликав до посилення російських обстрілів українських міст.

Для розповсюдження кремлівського контенту фігурант публікував свої коментарі під дописами російських блогерів-мільйонників, що входять до медійного пулу Путіна.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка виправдовувала тимчасову окупацію портового міста і закликала збройні угруповання Росії до нових атак на правобережжя регіону.

Задокументовано, як вона тиражувала відповідні публікації на власних сторінках у Фейсбуку та в “Однокласниках”.

Крім цього, фігурантка публікувала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони та оперативну ситуацію на фронті.

На Буковині викрито ще двох агітаторів росіян. Обидва розповсюджували ворожий контент у соціальних мережах.

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Один із них у Телеграм-каналах виправдовував повномасштабну агресію рф та захоплення частини території України. Інший – у російській соцмережі “Однокласники” поширював проросійські наративи з образливими вигадками про українців

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області, а також в Кіровоградській, Херсонській і Чернівецькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.
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