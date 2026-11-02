Із серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг, який маркували фірмовими бирками й етикетками

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До суду скерували обвинувальний акт щодо восьми учасників групи, яка налагодила на Львівщині виробництво та продаж контрафактного одягу під виглядом продукції відомих брендів на 98 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора.

Встановлено, що із серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг, який маркували фірмовими бирками й етикетками.

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Підробки продавали через магазини у Львові та Буську, Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт.

Крім одягу, організатор продавав через Інтернет підроблені навушники та смартгодинники відомої торговельної марки.

Замовлення надсилали по всій Україні, а розрахунки проводили через кількох ФОП.

У грудні 2025 року діяльність групи припинили. Під час обшуків вилучили понад 4 тис. одиниць одягу з ознаками контрафактності, майже 26 тис. брендових бирок, швейне обладнання, техніку, тканини, документи та понад 1 млн грн готівкою.

Обвинуваченим інкриміновано:

організатору – організацію незаконного використання знаків для товарів та послуг, вчинену повторно, організованою групою, що завдало матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229 КК України);

виконавцям – незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що завдало матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 229 КК України);