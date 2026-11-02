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На Львівщині судитимуть членів банди, яка підробила одяг світових брендів на 98 млн грн

Із серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг, який маркували фірмовими бирками й етикетками

На Львівщині судитимуть членів банди, яка підробила одяг світових брендів на 98 млн грн

До суду скерували обвинувальний акт щодо восьми учасників групи, яка налагодила на Львівщині  виробництво та продаж контрафактного одягу під виглядом продукції відомих брендів на 98 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора.

Встановлено, що із серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг, який маркували фірмовими бирками й етикетками.

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Підробки продавали через магазини у Львові та Буську, Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт. 

Крім одягу, організатор продавав через Інтернет підроблені навушники та смартгодинники відомої торговельної марки.

Замовлення надсилали по всій Україні, а розрахунки проводили через кількох ФОП.

У грудні 2025 року діяльність групи припинили. Під час обшуків вилучили понад 4 тис. одиниць одягу з ознаками контрафактності, майже 26 тис. брендових бирок, швейне обладнання, техніку, тканини, документи та понад 1 млн грн готівкою.

Обвинуваченим інкриміновано:

  • організатору – організацію незаконного використання знаків для товарів та послуг, вчинену повторно, організованою групою, що завдало матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 229 КК України);
  • виконавцям – незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що завдало матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 229 КК України);
  • пособнику – пособництво в незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що завдало матеріальної шкоди (ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 229 КК України).

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