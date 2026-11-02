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​В Офісі омбудсмана створять спеціальний Центр для повернення українців з російської окупації

До Центру зможуть звертатися рідні тих, хто залишається в окупації. 

​В Офісі омбудсмана створять спеціальний Центр для повернення українців з російської окупації
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

В Офісі омбудсмана створять спеціальний Центр для повернення цивільних українців з тимчасово окупованих територій. 

Про це на пресконференції розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає hromadske.

До Центру зможуть звертатися рідні тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях або тих, кого затримала Росія. Там будуть напрацьовувати способи повернення цих людей, а потім - здійснювати програми соціальної, медичної та психологічної допомоги їм. 

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"Окремий фокус - адвокація порушень, норм міжнародного гуманітарного права, фіксація цих порушень і напрацювання нових алгоритмів для повернення", - додав Лубінець.

Гуманітарна операція в Олешках

  • Олешки були окуповані ще в 2022 році. Цього року гуманітарна ситуація там настільки погіршилася, що люди почали голодувати. Українці, зокрема за кордоном, влаштовували публічні акції для привернення уваги до міста. Українські військові кілька разів скидали олешківцям їжу і предмети першої необхідності з дронів. Були дані, що окупанти їх відбирали.

  • У жовтні перша леді США Меланія Трамп заявила про домовленості з Україною і Росією, які дозволять привезти гуманітарну допомогу до Олешок і евакуювати тих, хто матиме бажання. З 27 по 29 жовтня тривала підготовка. 30 жовтня провели евакуацію.

  • Громадян, які хотіли поїхати на вільну територію України, росіяни спершу вивезли на територію, підконтрольну їм. Тоді – до Білорусі, а вже звідти вони поїхали до України. Їх супроводжував Дмитро Лубінець та інші представники української команди. Про повернення олешківців додому читайте в репортажі LB "Голодомор в Олешках почався пʼять місяців тому. Як зустрічали евакуйованих із Херсонщини".  
  • Також під час дії режиму припинення вогню на Херсонщині  Сили оборони використали можливості для евакуації 167  мешканців правобережжя Херсонщини.
  • Генштаб Збройних Сил вранці 2 листопада повідомив, що Росія використала період припинення вогню для посилення позицій і підвозу боєприпасів. 
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