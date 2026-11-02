​В Офісі омбудсмана створять спеціальний Центр для повернення українців з російської окупації

До Центру зможуть звертатися рідні тих, хто залишається в окупації.

В Офісі омбудсмана створять спеціальний Центр для повернення цивільних українців з тимчасово окупованих територій.

Про це на пресконференції розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає hromadske.

До Центру зможуть звертатися рідні тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях або тих, кого затримала Росія. Там будуть напрацьовувати способи повернення цих людей, а потім - здійснювати програми соціальної, медичної та психологічної допомоги їм.

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"Окремий фокус - адвокація порушень, норм міжнародного гуманітарного права, фіксація цих порушень і напрацювання нових алгоритмів для повернення", - додав Лубінець.

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