Вранці 2 листопада російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська на Донеччині. Внаслідок атаки загинула 68-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Окупанти атакували місто близько 10:00, скинувши дві авіабомби ФАБ-250. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок авіаудару загинула 68-річна жінка.
"Ще шестеро людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, іншим медична допомога надана амбулаторно", — повідомив начальник МВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, відділення "Нової пошти", медичний заклад, магазин та автомобілі.
- Минулої доби росіяни вбили та поранили трьох цивільних мешканців Донецької області. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки.