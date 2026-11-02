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Росіяни скинули авіабомби на центр Слов’янська: є загибла і шестеро поранених

Внаслідок удару пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, медзаклад, відділення «Нової пошти» та автомобілі.

Росіяни скинули авіабомби на центр Слов’янська: є загибла і шестеро поранених
Наслідки авіаударів РФ по Слов'янську
Фото: Слов'янська МВА

Вранці 2 листопада російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська на Донеччині. Внаслідок атаки загинула 68-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Окупанти атакували місто близько 10:00, скинувши дві авіабомби ФАБ-250. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок авіаудару загинула 68-річна жінка.

"Ще шестеро людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, іншим медична допомога надана амбулаторно", — повідомив начальник МВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, відділення "Нової пошти", медичний заклад, магазин та автомобілі.

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