Лубінець заявив, що Росія використала військову техніку в Олешках для розмінування, після чого відвела її

Він стверджує, що порушень не було.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зафіксована журналістами Sky News російська військова техніка, стягнута в Олешки і на прилеглі території, була використана для розмінування. Він стверджує, що після виконання завдань окупанти її відвели.

Відповідну інформацію Лубінець озвучив на брифінгу 2 листопада. Він сказав, що за дотриманням режиму припинення вогню спостерігали від самого початку домовленостей.

«На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулася там, де вона знаходилась. Стосовно наступних кроків: я і сьогодні після наради з українського боку, скажімо так, те ж саме відбулося і з російської сторони, і я спілкувався неодноразово з російською стороною», – сказав він.

Лубінець запевнив, що повернення військової техніки на попередні позиції підтверджено українською і російською сторонами, а відео трактувати можна по-різному. Усі деталі домовленостей знали лише люди, які напрацьовували документ з домовленостями.

Контекст

З 27 жовтня по 22:59 1 листопада Україна і Росія за посередництва США проводили в окупованих Олешках гуманітарну місію. В цей період діяло припинення вогню. В Олешки привезли гуманітарну допомогу, а усіх охочих евакуювали.

Генштаб повідомив, що Росія використала режим припинення вогню для облаштування позицій. А Sky News показав відео української аеророзвідки, на яких зафіксовано розосередження окупантів по будинках в Олешках та переміщення техніки. Воїни 34-ї бригади у коментарі телеканалу підтвердили, що до режиму припинення вогню росіяни собі вільних переміщень не дозволяли.