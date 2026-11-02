Армія РФ атакувала дроном магазин на Херсонщині

Російські війська атакували дроном магазин у селі Олександрівка на Херсонщині. Відомо про постраждалу цивільну.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 12:50 росіяни атакували дроном магазин у селі Олександрівка Станіславської громади. Через ворожий удар постраждала 51-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та тілесні ушкодження", – ідеться у повідомленні.
Жінці надали медичну допомогу на місці.
- Упродовж минулої доби, починаючи із 6 ранку 1 листопада, російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонщини.