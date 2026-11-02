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Армія РФ атакувала дроном магазин на Херсонщині

Внаслідок удару по магазину в селі Олександрівка постраждала місцева мешканка.

Армія РФ атакувала дроном магазин на Херсонщині
Автівка палає після влучання дрона у Херсоні
Фото: Ольга Чернишова

Російські війська атакували дроном магазин у селі Олександрівка на Херсонщині. Відомо про постраждалу цивільну.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 12:50 росіяни атакували дроном магазин у селі Олександрівка Станіславської громади. Через ворожий удар постраждала 51-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та тілесні ушкодження", – ідеться у повідомленні. 

Жінці надали медичну допомогу на місці.

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