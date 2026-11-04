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На Львівщині тестуватимуть систему сповіщень на мобільних телефонах

Перевірка триватиме з 9 до 13 листопада.

На Львівщині тестуватимуть систему сповіщень на мобільних телефонах
Ілюстративне фото
Фото: Львівська міська рада

На Львівщині з 9 до 13 листопада перевірятимуть технологію Cell Broadcast, яка дає змогу надсилати термінові повідомлення на мобільні телефони людей у визначеній місцевості.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Під час тестування на телефони надходитиме повідомлення із зазначенням району та проханням зберігати спокій. Сповіщення з'являтиметься поверх інших вікон на екрані й супроводжуватиметься спеціальним звуковим сигналом, навіть якщо телефон перебуває в беззвучному режимі.

Технологія дає змогу охоплювати пристрої в межах конкретної території без використання номерів телефонів. У майбутньому її планують застосовувати для оперативного попередження населення про реальні загрози.

Перевірки проводитимуть за таким графіком:

  • 9 листопада – Дрогобицький район;
  • 10 листопада – Золочівський та Львівський райони;
  • 11 листопада – Самбірський район;
  • 12 листопада – Стрийський район;
  • 13 листопада – Шептицький та Яворівський райони.

Під час перевірки жителі отримають тестове сповіщення: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення (назва) району Львівської області. Просимо зберігати спокій".

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