На Львівщині тестуватимуть систему сповіщень на мобільних телефонах

На Львівщині з 9 до 13 листопада перевірятимуть технологію Cell Broadcast, яка дає змогу надсилати термінові повідомлення на мобільні телефони людей у визначеній місцевості.
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Під час тестування на телефони надходитиме повідомлення із зазначенням району та проханням зберігати спокій. Сповіщення з'являтиметься поверх інших вікон на екрані й супроводжуватиметься спеціальним звуковим сигналом, навіть якщо телефон перебуває в беззвучному режимі.
Технологія дає змогу охоплювати пристрої в межах конкретної території без використання номерів телефонів. У майбутньому її планують застосовувати для оперативного попередження населення про реальні загрози.
Перевірки проводитимуть за таким графіком:
- 9 листопада – Дрогобицький район;
- 10 листопада – Золочівський та Львівський райони;
- 11 листопада – Самбірський район;
- 12 листопада – Стрийський район;
- 13 листопада – Шептицький та Яворівський райони.
Під час перевірки жителі отримають тестове сповіщення: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення (назва) району Львівської області. Просимо зберігати спокій".
- Увечері 1 листопада українці отримували через застосунок "Повітряна тривога" фейкові сповіщення про ядерну й хімічну загрозу та вуличні бої в Києві. Повітряні сили повідомили, що застосунок зламали, і запевнили: радіаційної загрози немає.У Центрі протидії дезінформації закликали не панікувати й довіряти лише офіційним повідомленням.