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Українська SkyForce кодифікувала нові модифікації FPV-дронів CRONUS 13″ та HERA 15″

 Обидва БпЛА вже доступні для замовлення через Brave1 Market

Українська SkyForce кодифікувала нові модифікації FPV-дронів CRONUS 13″ та HERA 15″
Фото: SkyForce

Український виробник безпілотників SkyForce завершив випробування та кодифікував оновлені модифікації FPV-дронів CRONUS 13″ і HERA 15″. Про це повідомляє Defender Media з посиланням на виробника.

CRONUS 13″ — FPV-безпілотник з оптоволоконним каналом керування та котушкою довжиною 25 км. За даними виробника, він оснащений аналоговим відеосигналом, має крейсерську швидкість 60 км/год і здатний перебувати в повітрі до 24 хвилин.

На Brave1 Market представлені версії дрона з денною та нічною камерами. Вартість модифікації з денною камерою — понад 102 000 грн, а з нічною — 136 000 грн. Також CRONUS 13″ можна замовити у складі безпілотного комплексу, ціна якого становить 10 млн грн.

Інша розробка компанії — FPV-дрон HERA 15″, оснащений оптоволоконною котушкою на 30 км. За словами розробників, безпілотник має крейсерську швидкість 60 км/год, може нести корисне навантаження масою до 3 кг та перебувати в повітрі до 28 хвилин.

HERA 15″ доступний у модифікаціях із денною та нічною камерами. Версія з денною камерою коштує близько 119 000 грн, тоді як модифікація з нічною камерою — понад 152 000 грн.

За даними SkyForce, обидві платформи вже використовують в зоні бойових дій. Крім оптоволоконних модифікацій, CRONUS 13″ та HERA 15″ мають також версії з радіоканалом керування.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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