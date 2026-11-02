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ВАКС визнав винним ексзаступника прокурора Львівщини у розтраті майже 1 млн грн

Суд встановив, що посадовець оплатив ремонт, який уже провели, та закупив папір за завищеними цінами. Провадження закрили через смерть обвинуваченого.

ВАКС визнав винним ексзаступника прокурора Львівщини у розтраті майже 1 млн грн
Фото: Зоряна Стельмах

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала колишнього заступника прокурора Львівської області винним у розтраті коштів прокуратури та зловживанні службовим становищем. Водночас кримінальне провадження закрили у зв’язку зі смертю обвинуваченого. 

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними САП, у 2015 році ексзаступник прокурора уклав кілька договорів із приватною юридичною особою на ремонт приміщення обласної прокуратури. Однак ці роботи фактично виконали ще у 2013 році. Попри це, за сприяння посадовця підрядник незаконно отримав кошти з бюджету прокуратури.

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Крім того, посадовець без проведення тендерів придбав офісний папір за цінами, майже вдвічі вищими за ринкові. Унаслідок цього переплата перевищила 400 тис. грн.

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Провадження розглядали за заявою родичів обвинуваченого щодо його можливої реабілітації. Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

ВАКС закрив кримінальне провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

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