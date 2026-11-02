Агент ФСБ збирав координати українських військових об’єктів, а після наведення обстрілів мав підготувати теракт на Дніпропетровщині.

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За матеріалами СБУ суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна чоловіку, який коригував російські удари по Нікополю Дніпропетровської області. Агента викрили у листопаді 2025 року.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, чоловік працював на ФСБ та передавав росіянам інформацію про оборонні позиції українських військ на прибережжі Дніпра. Зокрема, він відстежував запасні командні пункти, логістичні склади та бойові позиції українських захисників.

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Для збору розвідданих агент обходив територію громади, оминаючи блокпости, та приховано фотографував місця розташування українських військових на телефон.

Як встановило розслідування, завербували чоловіка через сайт знайомств. Там із ним познайомилася жінка, яка представилася мешканкою тимчасово окупованої Каховки. Після нетривалого спілкування вона передала його на зв’язок куратору з Росії, який організував вербування.

Крім коригування обстрілів, чоловік мав підготувати теракт на території регіону. Для цього росіяни планували передати йому саморобний вибуховий пристрій за допомогою FPV-дрона.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із фотографіями та відеозаписами українських об’єктів, а також їхніми координатами на Google Maps.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.