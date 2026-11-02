У Херсоні ще один цивільний підірвався на міні

У Дніпровському районі Херсона 57-річний чоловік підірвався на міні.
Про це пише Херсонська ОВА.
До лікарні звернувся 57-річний житель Херсона, який напередодні підірвався на міні у Дніпровському районі міста. Інцидент стався близько 11:15.
У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги.
Після надання необхідної медичної допомоги постраждалому призначили амбулаторне лікування.
Ворог систематично проводить дистанційне мінування в Херсоні, спрямоване проти цивільних людей. У Херсоні на залізничному мосту через річку Кошову виявили міни типу «Пелюстка».
У Дніпровському районі Херсона 1 листопада через підриви на мінах постраждали двоє місцевих жителів. Обох чоловіків доставили до лікарні.