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​Каллас про злам застосунка "Повітряна тривога": Росіяни прагнуть завдати якомога більше шкоди цивільним українцям

ЄС занепокоєний не лише кібератаками, а й диверсіями та щоденними російськими ударами по Україні.

​Каллас про злам застосунка "Повітряна тривога": Росіяни прагнуть завдати якомога більше шкоди цивільним українцям
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас прокоментувала появу фальшивих сповіщень про ядерну і радіаційну загрозу в українському застосунку "Повітряна тривога". Вона зазначила, що кібератаки є частиною війни Росії проти України, мета якої – завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню.

Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Звичайно, кібератаки є частиною повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. І, звичайно, нас непокоять усі ці атаки, оскільки вони впливають на цивільне населення. Адже те, чого росіяни насправді прагнуть, – це завдати якомога більшої шкоди цивільним - зробити так, щоб системи оповіщення не працювали, щоб загинуло якомога більше людей", – заявила Каллас.

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Вона додала, що нездатність Росії досягти суттєвих успіхів на фронті змушує її посилювати тиск на мирних українців.

"Липень, серпень і вересень були найсмертоноснішими місяцями для українців за весь час цієї війни. І це тому, що Росії не вдалося просунутися на полі бою, тож вона намагається завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню, щоб змусити його підкоритися", – наголосила голова дипломатії ЄС.

Каллас також зазначила, що ЄС занепокоєний не лише кібератаками, а й диверсіями та щоденними російськими ударами по Україні.

Контекст

Увечері 1 листопада в застосунку "Повітряна тривога" українці почали отримувати фальшиві сповіщення про нібито ядерну й радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та "вуличні бої" в Києві.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що застосунок, імовірно, зазнав кібератаки і запевнили, що радіаційної загрози немає.

Розробники застосунку підтвердили несанкціоноване втручання сторонніх осіб у його роботу й тимчасово зупинили роботу сервісу. Згодом вона відновилася.

Цієї ж ночі про кібератаку на власний застосунок повідомило і Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

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