Зеленський назвав дві умови для припинення ударів по НПЗ ворога

Україна має отримати достатню кількість ракет для Patriot проти балістики або ж Росія має припинити атакувати енергетику.

Україна не може не відповідати на російські атаки по енергетиці та вбивства українців. І якщо США хочуть, аби вона припинила бити по нафтопереробних заводах у Росії, то тоді росіяни мусять відмовитися від ударів по енергосистемі.

Про це в інтерв'ю Fox News сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що іншим варіантом зупинки ударів по НПЗ є забезпечення України достатньою кількістю засобів ППО, аби вона могла відбивати напад.

«Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ, вони повинні не атакувати нашу енергосистему. Інша альтернатива: дайте нам ракети для Patriot. Ми знайдемо гроші», – сказав президент.

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Україна хотіла би отримати такий пакет зимової підтримки хоча б на один місяць, не на три.

«Якщо ви хочете, щоб ми не атакували НПЗ один місяць – дайте мені Patriot на один місяць», – сказав Зеленський.

Він вважає, що Україна і США є потужними партнерами, і саме тому він говорить американському колезі правду: Штати не можуть допомагати Росії і Путіну.

Контекст

Президент США Дональд Трамп вважає, що на ціни на дизель на глобальному ринку впливають українські удари по НПЗ Росії, хоча численні аналітики вказували на здорожчання нафтопродуктів внаслідок пошкодження Іраном заводів у країнах Перської затоки.

Трамп у жовтні оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, хоча Москва після цього одразу ж завдала масованого удару по українській енергетиці ракетами й дронами. Україна призупинила удари по НПЗ на три дні, але після цілеспрямованої ворожої атаки – відновила.

Паралельно з закликами до України не бити по нафтопереробних об'єктах в Росії Сполучені Штати посилили тиск на Україну: призупиняли обмін розвідданими, через що не було попереджень про декілька балістичних ударів, а також сповільнили швидкість Starlink. Це рішення повпливало на здатність України збивати реактивні дрони та проводити атаки по окупантах.