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Естонія видворила росіянина через його контакти зі спецслужбами РФ

Громадянин РФ Карабєшкін мав зв'язки з російськими розвідувальними службами та людьми, які працюють від їхнього імені.

Естонія видворила росіянина через його контакти зі спецслужбами РФ

Естонська поліція безпеки (KAPO) депортувала з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна та заборонила йому в’їзд до Шенгенської зони через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що росіянина видворили "з метою запобігання та протидії діяльності, яка загрожує Європі". Відповідну заяву опублікували разом із відео, на якому чоловіка супроводжують двоє поліцейських до російського кордону.

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"Метою вислання є запобігання та протидія діяльності, яка загрожує безпеці Естонії та Європи загалом", - йдеться у повідомленні. 

Речниця KАРО Марта Туул повідомила, що Карабєшкін мав зв'язки з російськими розвідувальними службами та людьми, які працюють від їхнього імені.

"Він регулярно відвідував РФ та зустрічався з ними там. Багато хто з них перебуває під санкціями Європейського Союзу та України за здійснення ворожої діяльності з метою впливу. Крім того, він пов’язаний із мережами впливу, такими як, наприклад, CIRP, RuBaltic та Regnum, а також з особами, пов’язаними з ними", - розповіла Туул.

За даними KАРО, росіянин підтримував контакти з Сергєєм Рекедою та Сергєєм Рудновим. Останній перебуває під санкціями Великої Британії та України. Окрім того, Карабєшкін обіймав посаду керівника проєктів у CIRP - російському Центрі міжнародної та регіональної політики, у заходах якого брали участь особи, пов’язані з Федеральною службою безпеки РФ. 

Нагадєамо, що в вересні Естонія вислала громадянина РФ за понад 250 порушень і погрози українцям

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