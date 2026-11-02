Ізраїльська армія вийшла з Хеврона після операції на Західному березі

Понад 3000 людей були змушені покинути свої домівки через операцію у відповідь на напад, унаслідок якого загинуло двоє військових.

Ізраїльська армія вийшла з Хеврону після проведення операції в місті на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє France24.

Операцію було розпочато у відповідь на напад, що стався наприкінці жовтня і призвів до загибелі двох військовослужбовців.

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Під час операції евакуювали мешканців одного з районів найбільшого міста на Західному березі – саме там проживали двоє нападників. У понеділок журналісти AFP стали свідками того, як жителі поверталися до своїх домівок після того, як військові залишили цю територію.

Детальніше про напад

23 жовтня, за кілька днів до напружених виборів в Ізраїлі, двоє палестинських бойовиків здійснили напад на армійський блокпост поблизу Хеврона. Унаслідок цього загинули двоє військовослужбовців.

Високопосадовці, зокрема прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, пообіцяли провести масштабну операцію у відповідь.

Як повідомили в муніципалітеті, вже до ранку наступного дня військові вивели жителів із того району, де мешкали нападники. Понад 3000 людей були змушені покинути свої домівки.

Військовослужбовці провели ретельні обшуки в кількох місцях, затримали й допитали підозрюваних, а також виявили та вилучили чотири одиниці зброї, кілька жилетів і додаткове військове спорядження.

Вони також зруйнували будинки двох нападників і замурували підземне приміщення, розташоване поруч з одним із них.