Зранку було заблоковано близько 41 ліцею, що становить приблизно 1% від їхньої загальної кількості в країні.

У Франції відновилися протести старшокласників, хоча й у значно менших масштабах, ніж у попередні тижні. Студенти прагнуть модернізації застарілих шкіл, збільшення штату вчителів, розширення можливостей для вступу до університетів, а також скасування системи вступу до вишів, яку вони вважають соціально несправедливою.

Про це повідомляє France24.

Учні повернулися до занять після двотижневих канікул. Як повідомляють французькі ЗМІ, молодь намагалася заблокувати входи до кількох ліцеїв у Парижі, Марселі та Ренні.

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За даними Міністерства освіти, зранку було заблоковано близько 41 ліцею, що становить приблизно 1% від їхньої загальної кількості в країні.

У південному місті Марсель у понеділок вранці до входу до одного з ліцеїв підтягнули сміттєві баки.

У тижні перед канікулами сотні з понад 3000 французьких ліцеїв були заблоковані. Протести, що розпочалися у вересні в передмістях Парижа, поширилися на всю Францію. Вийшовши за межі освітньої сфери, вони зосередилися на питаннях вартості життя, залучивши профспілкових діячів та активістів і подекуди переростаючи в насильство.

Європейськими країнами, зокрема Німеччиною, Італією, Бельгією та Албанією, прокотилася хвиля протестів, організованих представниками так званого “покоління Z”.

Учасники висловлюють невдоволення низкою проблем, серед яких – висока вартість життя, незадовільний стан шкіл і поширена корупція.

У жовтні у Франції протести переросли в жорсткі сутички з поліцією та справжні заворушення в кількох містах, що супроводжувалися пограбуваннями магазинів. Ці події стали серйозним випробуванням для уряду меншості, очолюваного президентом Еммануелем Макроном.