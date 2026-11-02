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Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування

Роботу на офіційному рівні розпочали минулого тижня. 

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування. 

Про це повідомила пресслужба президента.

Роботу над реалізацією співпраці на офіційному рівні розпочали минулого тижня. 

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"Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування, а роботу над реалізацією цієї співпраці на офіційному рівні було розпочато минулого тижня", - заявив президент Александр Стубб під час виступу на 258-му Національному оборонному курсі країни.

За його словами, співпраця з Францією, яка є ядерною державою, дасть змогу Фінляндії краще зрозуміти, як великі держави оцінюють наслідки своїх дій у нинішньому безпековому середовищі.

"Ця співпраця посилить наше розуміння і, передусім, зміцнить наше колективне стримування", - наголосив він.

Стубб також підкреслив важливість членства Фінляндії в НАТО. 

"Розширене стримування, яке забезпечують Сполучені Штати, також поширює на Фінляндію захист ядерного стримування", - додав він. 

Що відомо про ядерну ініціативу

В кінці жовтня стало відомо, що Франція розширює "ядерну парасольку" над Європою на тлі сумнівів щодо надійності гарантій безпеки США. План, який президент Емманюель Макрон назвав "передовим стримуванням", має ускладнити для Росії планування можливих атак. 

Повідомлялося, що до проєкту долучаться10 країн: Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. Італія відмовилася від участі, а країни Балтії до ініціативи не увійшли.

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