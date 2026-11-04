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TENETA Defence представила чотиризарядний сіткомет для дронів і систему активного захисту наземної техніки

Сіткомет можна встановлювати на FPV-дрони з 10-дюймовою рамою та вантажопідйомністю до 2 кг, зазначають розробники 

TENETA Defence представила чотиризарядний сіткомет для дронів і систему активного захисту наземної техніки
Фото: Оборонка

Українська компанія TENETA Defence під час заходу IRON HALLOWEEN PARTY 2026 представила чотиризарядний сіткомет для повітряного перехоплення дронів та автоматизовану систему захисту наземної техніки. Про це повідомляє видання «Оборонка», кореспондент якого побував на заході. 

Повітряний комплекс призначений для встановлення на безпілотники та перехоплення ворожих FPV-дронів. Його ключовою особливістю є можливість здійснити чотири пуски завдяки автономним змінним картриджам. Наразі система має робочу назву «повітря-повітря», а розробники продовжують відпрацьовувати її застосування з повітряних носіїв.

Загальна маса комплексу становить близько 800 грамів, тоді як один картридж важить 165 грамів. Така конструкція дає змогу оснащувати чотиризарядною системою стандартні FPV-дрони з 10-дюймовою рамою та вантажопідйомністю до 2 кг без критичного перевантаження, пояснюють розробники.

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Другий представлений виріб – автоматизована система захисту броньованих машин, автомобілів та наземних роботизованих комплексів. Вона працює за принципом комплексу активного захисту: у разі наближення загрози установка має максимально швидко розкрити сітку та перехопити дрон.

Для виявлення цілей використовується оптико-електронний вузол із моделлю машинного зору на основі штучного інтелекту. Цей компонент компанія інтегрувала завдяки співпраці із іншим виробником.

Розробники зазначають, що наземна система здатна викидати сітку на відстань до 10 метрів. Максимальне розкриття полотна відбувається на дистанції 7–10 метрів від установки. За словами представника компанії, комплекс уже готовий до інтеграції на бойову техніку, транспортні засоби та платформи НРК.

Для підключення до зовнішніх систем виявлення цілей TENETA Defence також пропонує спрощений інтерфейс сполучення, що має полегшити інтеграцію комплексу з іншими засобами детекції.

Нещодавно українська компанія Ptashka Drones показала кадри, як FPV-дрон із сіткометом «Пташка» її виробництва перехопив російський ударний безпілотник «Молния-2».

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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