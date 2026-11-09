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Франція звинувачує Іран у кібератаках на понад 700 торговельних об’єктів і готує санкції

Париж викликав іранського посла та вимагає покарання причетних.

Франція звинувачує Іран у кібератаках на понад 700 торговельних об’єктів і готує санкції
Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція офіційно поклала на Іран відповідальність за масштабні кібератаки на системи охолодження понад 700 об’єктів роздрібної торгівлі. Париж засудив ці дії та запропонує ЄС запровадити нові санкції проти причетних до атак.

Про це йдеться в заяві МЗС Франції.

Кібератаки відбулися в ніч із 11 на 12 жовтня. Хакери втрутилися в роботу пристроїв керування холодильним обладнанням супермаркетів. Це спричинило значні матеріальні збитки, займання та псування продуктів харчування. Втрати оцінили в десятки мільйонів євро.

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"Ця кампанія безпрецедентна за масштабом і рівнем агресивності. Це перша наступальна кібероперація на території Франції, здійснена винятково з метою саботажу", – заявили у французькому МЗС.

За висновками французьких спецслужб, за атаками стоїть підрозділ Shahid Kaveh, пов’язаний із центром електронних і кібероперацій Корпусу вартових ісламської революції. У Парижі вважають його постійною загрозою для критичної інфраструктури країни.

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Французьке МЗС наголосило, що такі дії суперечать міжнародному праву та нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які підтримав і сам Іран.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що іранського посла вже викликали до МЗС. Париж також має намір запропонувати санкції проти іранських організацій та осіб, причетних до цих та інших зловмисних дій.

Окремо прокуратура Парижа розпочала судове розслідування щодо керівника підрозділу Shahid Kaveh та двох його заступників. Також вона попросила видати міжнародні ордери на їхній арешт.

Французькі служби оприлюднили спільний звіт про кібератаки угруповань, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції, проти французьких цілей.

У МЗС Франції також нагадали про кібератаку на тижневик Charlie Hebdo у 2023 році та втручання в роботу систем показу реклами під час Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. У березні 2026 року ЄС запровадив санкції проти іранської компанії Emennet Pasargad, яку пов’язав із цими атаками.

  • Одним із нещодавніх випадків стала кібератака у Франції вночі 12 жовтня. Тоді хакери дистанційно активували безперервний цикл розморожування холодильного обладнання в сотнях супермаркетів. Температура в установках сягнула 50°C, через що зіпсувалися свіжі та заморожені продукти.
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