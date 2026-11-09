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Франція виділить ще 30 мільйонів євро на ремонт захисної арки ЧАЕС

Для повного відновлення споруди залишається залучити щонайменше 222 млн євро.

Франція виділить ще 30 мільйонів євро на ремонт захисної арки ЧАЕС
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Франція оголосила, що надасть Україні ще 30 мільйонів євро на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС, яку пошкодив російський дрон. 

Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр перед відкриттям донорської конференції, передає BFMTV.

"Франція вже виділила 10 мільйонів євро на попередні дослідження. Тепер вона додає ще 30 мільйонів, тож її загальний внесок становитиме 40 мільйонів євро. Це, безумовно, вагома частка спільного фінансування", - сказав Лескюр.

За підсумками донорської конференції в Парижі повідомили, що для повного відновлення споруди залишається залучити щонайменше 222 мільйони євро.

Міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад повідомив, що 15 донорів підтвердили зобов’язання на загальну суму 278 мільйонів євро. За попередньою оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, повне відновлення арки коштуватиме щонайменше 500 мільйонів євро.

Лескюр нагадав, що в жовтні країни G7 оголосили про намір спрямувати на ремонт 260 мільйонів євро під час зустрічі міністрів фінансів у Бангкоку. За його словами, усю необхідну суму розраховують зібрати до весни 2027 року. 

  • Як повідомлялося, 14 лютого 2025 року російський безпілотник влучив у конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Удар пошкодив зовнішню й внутрішню обшивки арки та її системи безпеки. За оцінкою ЄБРР, повністю відновити споруду потрібно до 2030 року, щоб зменшити ризик корозії сталевих конструкцій. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".
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