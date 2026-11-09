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Сибіга: сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

Засідання розпочнеться 9 листопада о 17:00 за місцевим часом.

Сибіга: сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Рада Безпеки ООН у понеділок, 9 листопада, проведе засідання щодо ситуації в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, зустріч розпочнеться о 17:00 за місцевим часом.

Сибіга наголосив, що попри дипломатичні зусилля Росія продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру. За останні тижні російські війська запускали по Україні ударні дрони, керовані авіабомби та ракети.

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Під ударами залишаються лікарні, гуманітарні об'єкти, енергетична інфраструктура, житлові райони та об'єкти, важливі для ядерної безпеки.

"Це не поодинокі інциденти. Вони є частиною систематичної кампанії проти цивільних осіб та інфраструктури, від якої залежать мільйони", – написав міністр.

Під час засідання Україна закликатиме міжнародну спільноту допомогти зупинити російські атаки, посилити захист цивільних, збільшити тиск на Росію та дотримуватися принципів Статуту ООН.

Міністр також підкреслив, що Україна залишається відданою досягненню всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

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